Un gos mossega la cara de la treballadora d'una immobiliària quan ensenyava un pis

L'atac d'un gos d'una raça potencialment perillosa va acabar amb ferides greus a la cara i a la cama de la treballadora d'una immobiliària de Ripoll, aquest dimecres al migdia. La dona ensenyava un pis del raval de Sant Pere a Mauro Aliou, un home de Pineda de Mar que busca allotjament a la comarca després d'haver trobat feina en una granja de Vallfogona del Ripollès. Quan ja acabaven la visita i la treballadora va obrir la porta per sortir, el gos estava esperant-se al replà i va abraonar-se sobre seu, i li va ocasionar les mossegades a la cara i a la cama.

Mauro Aliou explica que «em vaig espantar molt» perquè creia que, després d'atacar-la a ella, també li tocaria el rebre a ell. La intervenció d'un home que va reduir al gos, va permetre que en sortís ben parat i pogués obrir la porta perquè el traguessin del pis. El mateix Aliou va trucar al 112, però, com que no és de Ripoll no sabia on estava el pis que visitava. Llavors, malgrat l'angoixa i els nervis, la mateixa afectada per les mossegades va donar-li l'adreça exacta perquè una ambulància l'anés a atendre. Posteriorment, la van portar a l'hospital de la Vall d'Hebron, on va ser operada.

La policial local de Ripoll va informar que el gos va ser comissat i traslladat a una gossera privada. Segons ha transcendit, el gos és reincident en atacar persones i ja havia estat comissat, tot i que actualment tenia els papers en regla. L'Ajuntament estudia posar una demanda penal i proposar-ne el sacrifici.