L'exalcalde de Llavaneres defensa el projecte investigat per Pretòria

L'exalcalde i l'exregidor d'Urbanisme de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros i Antonio Jiménez, van defensar ahir un projecte per a construcció d'habitatge protegit al municipi i l'adjudicació i requalificació del qual s'investiga en el judici a la trama de corrupció Pretòria. Es tracta de dues finques en les quals, segons la Fiscalia, el considerat líder de la xarxa, Luis Andrés García Luigi, l'exsecretari de presidència Lluís Prenafeta i l'exconseller Macià Alavedra van actuar com a intermediaris sabent que els terrenys tindrien una modificació urbanística en les condicions de la qual també van intervenir. L'objectiu, segons la fiscal, era vendre-les a l'empresa Projecte Immobiliari Valiant –un cop s'havia aprovat la modificació urbanística–, amb qui havien pactat prèviament una comissió del 4 % del preu d'adquisició. L'exalcalde va testificar a l'Audiència Nacional que va delegar en el regidor d'Urbanisme les negociacions per elaborar un conveni.