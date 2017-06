El PSOE vol un Estat «plurinacional» però amb el control de la sobirania

El 39è Congrés Federal del PSOE que es va iniciar ahir al Palau de Congressos de Madrid va demostrar que la victòria de Pedro Sánchez a les primàries no ha aconseguit calmar els ànims. El conclave s'està desenvolupant sense sorpreses ni sobresalts, encara que en un ambient fred i tens entre Sánchez i els que van ser els seus adversaris en les primàries. «La tensió es talla amb un ganivet», reconeixia un delegat. «El que hi ha aquí són molts observadors i molts convidats, sembla que es tracta d'omplir», criticava un «susanista».

En una nova mostra d'ambient enrarit, la presidenta andalusa, Susana Díaz, no assistirà al míting de clausura del 39è Congrés del PSOE que protagonitzarà Sánchez, al qual sí que hi aniran el valencià Ximo Puig, l'extremeny Guillermo Fernández Vara i l'aragonès Javier Lambán. La secretària general del PSOE andalús i presidenta de la Junta marxarà després de les votacions dels òrgans del partit, i hores després viatjarà a París per assistir demà a la Fira Internacional Aeronàutica, que se celebra a Le Bourget. Tampoc acudirà al míting la secretària general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez. Els exsecretaris generals Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba tampoc aniran a la clausura, mentre que sí que va confirmar la seva presència Joaquín Almunia.

Paral·lelament, les negociacions entre el secretari general del PSOE i els líders autonòmics per a la composició del Comitè Federal i la Comissió d'Ètica i Garanties van començar ahir a la tarda per intentar que totes les federacions se sentin integrades en els òrgans de representació.

Diferents fonts coincideixen que Sánchez té «pràcticament tancada» la composició de la nova executiva, fet pel qual la seva conversa amb les delegacions de cada federació es va centrar en els altres dos òrgans que es trien avui, el Comitè Federal i la Comissió d'Ètica i Garanties.

La presidenta andalusa, de la mateixa forma que altres barons, ha deixat clar en els últims dies que no reclamarà cap quota a la direcció i ahir va tornar a destacar que li «semblarà bé» l'executiva que ell triï.

No obstant això, alguns delegats andalusos van reconèixer que, ja que el vot és secret, no seguiran les instruccions i votaran que no a una executiva que ni és «integradora» ni els representa. «Em nego a votar a aquests hoolingans», es va queixar un d'ells. Altres «susanistes» destacats optaran per no acudir a la votació, al·legant compromisos inexcusables als seus llocs d'origen.