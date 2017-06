Detenen un regidor del PSC en una operació antidroga

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el regidor de Ciutadania i Serveis a la Persona de Sant Adrià de Besòs, Juan Carlos Ramos (PSC), per la seva suposada vinculació amb el líder d'una xarxa de tràfic de droga del barri de la Mina. Segons van informar fonts de la investigació, Ramos va ser detingut ahir en un dels cinc escorcolls ordenats pel titular del jutjat d'instrucció 4 de Badalona, en una operació en la qual també s'investiga un representant del Consorci de la Mina.

Els dos càrrecs públics estan suposadament vinculats al líder d'una organització dedicada al tràfic de drogues establert a la Mina, segons van confirmar ahir els Mossos i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), motiu pel qual el jutge va ordenar escorcolls en dependències del consistori de Sant Adrià del Besòs i del Consorci de la Mina. Aquesta suposada trama va ser descoberta gràcies a la presumpta vinculació dels dos càrrecs públics amb el líder d'una organització dedicada al tràfic de drogues establert al barri de la Mina, segons les mateixes fons.

Facilitar informació

La Policia Nacional també va detenir ahir l'inspector en cap de la comissaria del Cos Nacional de Policia a Mataró, acusat de suborn i revelació de secrets, per la seva suposada implicació en la trama de traficants de droga que s'investiga a Sant Adrià de Besòs.

Segons fonts de la investigació, l'inspector en cap va ser arrestat ahir al matí per agents de la Divisió d'Assumptes Interns de la Policia Nacional, en el marc d'una peça separada ordenada pel jutge d'aquesta causa. L'agent, que va quedar en llibertat en espera de ser citat pel jutge, està acusat de facilitar informació a membres de la xarxa de traficants, a canvi de contraprestacions, per això ha estat acusat dels delictes de suborn i descobriment i revelació de secrets. Abans que quedés en llibertat, la Policia Nacional va adoptar com a mesura cautelar la suspensió de funcions de l'inspector en cap de la comissaria de Mataró.

Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir dependències de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i del Consorci de la Mina per a una investigació en la qual vinculen els dos càrrecs públics.