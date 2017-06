La Fiscalia demanarà al Suprem que augmenti la condemna a Urdangarin

El fiscal davant el Suprem té previst recórrer la sentència del cas Noos abans que acabi aquest mes i sol·licitar un agreujament de la pena de 6 anys i tres mesos imposada a Iñaki Urdangarin, segons fonts de la Fiscalia.

L'Audiència de Palma va condemnar a 6 anys i 3 mesos de presó Urdangarín, a 8 anys i 6 mesos el seu exsoci Diego Torres i a 3 anys i 8 mesos l'exministre i expresident balear Jaume Matas.

Fonts de la Fiscalia van informar a Efe que el recurs que presentarà el fiscal davant el Suprem seguirà l'escrit que li ha proposat el fiscal del cas a Palma de Mallorca, Pedro Horrach.

En principi, això podria suposar endurir les penes (de quatre a vuit anys més) per a Urdangarin i Diego Torres, en afegir el delicte de malversació, sol·licitar més condemnes per falsedat i castigar la trama valenciana del cas.

L'Audiència va condemnar només 7 dels 18 acusats a penes que sumen en total 18 anys i 5 mesos de presó. Pedro Horrach va sol·licitar condemnes que sumaven 107 anys.

Horrach va considerar que existien indicis de malversació, cosa que la sala va desestimar en entendre que va ser plenament justificat el preu dels tres fòrums que va organitzar l'Institut Nóos a València per 3,5 milions, així com els dos celebrats a Balears per 2,1 milions d'euros. El fiscal de Palma també es va oposar al fet que no s'hagin declarat provades determinades falsedats tant en document públic com en document mercantil.