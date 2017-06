Puigdemont convocarà unilateralment la Junta de Seguretat davant la «negativa» del govern de Rajoy

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocarà unilateralment la Junta de Seguretat de Catalunya en un màxim de tres setmanes davant les «excuses» i la «constant negativa» del govern central de fer la reunió, que no se celebra des del 2009.

Així ho va anunciar ahir la portaveu del Govern, Neus Munté, que va detallar que Puigdemont, fent ús de la capacitat que té com a president, fixarà la data de la reunió com a màxim per a la primera setmana de juliol, davant la «constant negativa» del ministeri de l'Interior, que no ha contestat les últimes trucades i missatges del conseller de l'Interior per buscar un acord.

Arran d'aquest anunci, el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va acusar Puigdemont d'estar més interessat a «generar soroll» que a resoldre els problemes de seguretat. «No té sentit generar més controvèrsia i més tensió. Hi ha qui està més interessat a generar soroll que a resoldre qüestions com la coordinació màxima en la lluita antiterrorista o en la protecció dels ciutadans», va lamentar Nieto.

L'executiu va acordar aquesta decisió en plena controvèrsia amb el govern en matèria de cooperació policial, davant les dificultats per concretar la reunió de la Junta i pel requeriment del Ministeri d'Hisenda que limita a 50 els agents dels Mossos d'Esquadra que es poden contractar aquest any.