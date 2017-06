Més de 2.000 desallotjats en l'incendi de Huelva, que ha entrat en Doñana

L'incendi declarat anit en el paratge 'La Peñuela', en el terme municipal de Moguer (Huelva), ha obligat a desallotjar a més de 2.000 persones i tancar carreteres, i ha arribat a l'Espai Natural Doñana, encara que de moment no ha afectat a territori inclòs al parc nacional.

Segons les primeres recerques, no es descarta que el foc, que actualment no presenta riscos per a la població civil, segons la Junta d'Andalusia, pogués haver estat provocat. A causa de l'avanç de les flames, només del camping Doñana han hagut de ser evacuades 1.500 persones, a les quals cal sumar al voltant de 600 de la resta d'infraestructures desallotjades, com el Parador Nacional de Mazagón, l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministeri de Defensa, o altres hotels i diferents habitatges.

Un total de 750 persones han hagut de ser reallotjades per l'operatiu d'emergència establert en el pla antiincendios Infoca. De la resta d'afectats, molts s'han anat a habitatges d'altres familiars o coneguts, o a les seves pròpies, ja que es trobaven en zones de segona residència.

Alguns dels desallotjats aquesta matinada de l'hotel Solvasa i dels habitatges de la zona coneguda com Bonares, a Mazagón, han pogut tornar ja als seus domicilis. Més de 260 efectius per terra, de l'Infoca i de la Unitat Militar d'Emergències (UME), amb més de dues desenes de vehicles terrestres i 21 mitjans aeris, treballen a aquestes hores en l'extinció del foc, segons el 112.

A la zona també hi ha un contingent de 80 guàrdies civils en labors de seguretat ciutadana i ordre públic, que han col·laborat en els desallotjaments i en la gestió del tràfic. L'incendi es troba en aquests moments «en la seva fase crítica», segons el director del centre operatiu regional de l'Infoca, Juan Sánchez, que ha indicat que està evolucionant com s'esperava i «agafant força» amb el vent, que és canviant.

«El que volem és que l'incendi no se'ns descontroli i, de moment ho anem canalitzant», ha indicat. El director de l'operatiu ha assenyalat que el foc ha arribat a l'Espai Natural de Doñana i s'està treballant perquè «no arribi a la zona de parc nacional».

Ha relatat que li preocupen fonamentalment els flancs del foc, més que el seu perímetre, i que ahir a la nit es van cremar dotze quilòmetres en menys de cinc hores. «Anàvem apagant el foc molt per sobre i de fet els focus secundaris s'anaven posent per davant del principal, formant-se diversos fronts uns darrere d'uns altres», ha explicat.

A causa de les flames i el fum s'ha procedit al tancament de la A-494, entre els quilòmetres 21 i 28 i entre el 28 i el 52 (Matalascañas-Mazagón-Palos); i segueix tallada la HU-3110 -del 0 al 7- i Camino de les Peñuelas.

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha indicat que, encara que és aviat per conèixer les causes, «no es descarta» que després del mateix estigui «el factor humà». En declaracions als periodistes després de reunir-se amb els tècnics en el Lloc de Comandament Avançat, ha deixat clar que la recerca arribarà «al final» per saber el per què d'un incendi «de tal magnitud» i «en una zona tan sensible com l'entorn de l'Espai Natural de Doñana i amb tantes famílies».

La presidenta andalusa ha destacat que «no hi ha risc per a la població civil», alguna cosa que, al seu judici, és el més important. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha desplaçat a Moguer per supervisar les tasques d'extinció de l'incendi.

El Rei Felip VI ha trucat a la presidenta andalusa, Susana Díaz, per interessar-se per la situació de les persones evacuades i per tots els que estan col·laborant en les tasques d'extinció, als quals ha mostrat el seu suport, així com pels danys materials. També ha cridat a Díaz el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha traslladat el seu suport i solidaritat a l'Executiu autonòmica i a tots els professionals de l'extinció.