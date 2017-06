El rotatiu New York Times defensa la celebració del referèndum català

El diari novaiorquès The New York Times va defensar en una editorial divendres passat que Espanya hauria de permetre un referèndum a Catalunya com a manera de solucionar el conflicte sobre el futur polític de la regió. L'editorial fa un repàs de la història política recent d'Espanya a partir del procés participatiu del 9-N i de la inhabilitació d'Artur Mas, que «només ha aconseguit galvanitzar els separatistes catalans», i recorda la feblesa parlamentària de l'equip de Rajoy.

En aquest sentit afirma que un govern central «amb més capacitat» podria «rebaixar el fervor independentista» atorgant a la regió «un millor retorn econòmic». El rotatiu recorda que el PIB català representa pràcticament una cinquena part de l'estatal, per bé que «la regió rep només el 9,5% del pressupost nacional espanyol».

Després d'aportar la raó econòmica afegeix: «Negociar de bona fe amb els líders catalans per trobar una solució política, en lloc de confiar en la interpretació restrictiva judicial de la Constitució per castigar els esforços catalans per a una autonomia major, també ajudaria».

L'editorial acaba afirmant que «el millor resultat» per a Espanya seria «permetre el referèndum», i per als votants catalans «rebutjar la independència -tal com han fet els votants al Quebec i a Escòcia».

En cas contrari, alerta el mateix diari, «l'únic que farà la intransigència de Madrid és inflamar les frustracions catalanes».

Davant d'aquesta publicació, el Govern de la Generalitat ja ha instat l'Executiu a repensar la seva negativa i a permetre un referèndum a Catalunya, fixat per al pròxim 1 d'octubre. El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va publicar en un to irònic a través de les xarxes socials la publicació següent: «Veig que la idea del cop d'Estat en forma de referèndum ––en al·lusió a la vinculació que han fet alguns dirigents del PP– no l'acaben de comprar».

També el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, va fer eco via twitter d'aquest article, i va apuntar que «El @nytimes intenta guiar l'Estat pel camí de la democràcia: el millor seria permetre el referèndum». Romeva farà dilluns una conferència sobre el referèndum català a la seu de la Comissió Europea a Eslovàquia. La xerrada, organitzada per la representació de la CE a Bratislava en cooperació amb Euroactiv, tractarà sobre l'actual situació política a Catalunya i de l'encaix del moviment independentista en les dinàmiques europees. La conferència tindrà la presència del delegat de la Generalitat a Viena, Adam Casals.