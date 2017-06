Una de les empreses que optava al concurs de les urnes hauria estat visitada per la Guàrdia Civil

Una de les empreses que optava al concurs per fer les urnes per al referèndum de l'1 d'octubre va ser visitada per la Guàrdia Civil com a mesura de pressió perquè desistissin. El Govern ho ha explicat aquest dimarts en el marc de la reunió entre Junts pel Sí, la CUP i les entitats sobiranistes que s'ha fet al Palau de la Generalitat després de l'anunci que el concurs havia quedat desert, segons ha explicat TV3 citant fonts presents a la trobada.

També segons el canal de televisió, durant la reunió s'ha explicat que les altres empreses que pretenien formar una UTE per participar al concurs, no ho han pogut fer perquè no han trobat cap notari que s'hagi prestat a tramitar-la.