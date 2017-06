El Parlament citarà el socialista José Zaragoza i José Manuel Villarejo està disposat a declarar

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo està disposat a comparèixer a la comissió d'investigació sobre l'operació de Catalunya al Parlament. Així ho va dir en una entrevista a Rac 1 preguntat directament per la presidenta d'aquesta comissió, la diputada igualadina de JxS Alba Vergés. L'excomissari ha posat dues condicions més per anar al Parlament: que es preservi la seva identitat per protegir investigacions en marxa relacionades amb el gihadisme i tenir dret de rèplica si els diputats l'insulten.

D'altra banda, el Parlament va ampliar les compareixences i citarà a declarar el diputat del PSC José Zaragoza, el periodista Esteban Urreiztieta i l'extreballadora de l'agència de detectius Método 3 Elisenda Villena.