Un estudi es decanta per unir els tramvies pel mig de la Diagonal

Aspecte de com serà la Diagonal si es tira endavant la proposta

L'Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el TramBesòs aprovat ahir inicialment per l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) concedeix la millor puntuació a la connexió en superfície dels dos tramvies per l'avinguda Diagonal de la capital catalana.

El comitè executiu del consorci format per Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir inicialment l'Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el Trambesòs. El director general de l'ATM, Pere Torres, i el director tècnic, Luis Alegre, van presentar als mitjans el resum de les quatre alternatives valorades en l'estudi.

Després de l'aprovació, l'estudi sortirà a informació pública a partir de la setmana que ve perquè es puguin presentar al·legacions durant els dos mesos vinents i la Generalitat pot començar l'avaluació de l'impacte ambiental del projecte.

Aquest tràmit permet a l'ATM instar l'Ajuntament de Barcelona a escollir el traçat de la connexió del tramvia entre els quatre, cosa que el director general de l'ATM ha demanat que succeeixi abans del mes de novembre, perquè el consell executiu d'aquest consorci pugui aprovar definitivament aquest mes l'estudi i així pugui prendre la decisió final sobre el traçat.