El PSOE i Cs pacten per iniciar la reforma de la Constitució

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el de Ciutadans, Albert Rivera, van acordar ahir que una taula formada per juristes dels dos partits, encara que oberta a altres formacions, comenci a treballar a partir de la tardor vinent en un esborrany de reforma de la Constitució.

Segons va explicar Rivera al final d'una trobada d'hora i quart que va mantenir amb Sánchez al Congrés, aquesta taula elaboraria un «document o esborrany» que es canalitzaria després a través d'una comissió parlamentària en aquesta legislatura o ja en la pròxima.

Rivera va apuntar que a aquesta taula també podrien incorporar-se representants d'altres forces polítiques, encara que va subratllar que són el PSOE i Ciutadans els dos partits que porten la reforma de la Carta Magna en els seus programes electorals.

A la trobada, Sánchez i Rivera van arribar també a un preacord sobre diferents mesures de regeneració democràtica, com suprimir aforaments, modificar la Llei electoral, suprimir el vot pregat i limitar els mandats presidencials, pactades a l'acord de govern al qual van arribar fa un any.

Sobre la reforma electoral, va reconèixer que tocarà acostar posicions amb Podem i amb el PP, amb el qual reconeix tenir més postures comunes, però va alertar que, si els populars no volen pactar aquest nou sistema electoral, es portarà endavant igualment.

«No estem disposats que el PP bloquegi una majoria àmplia, amb el PP o sense el PP hi haurà una reforma electoral perquè els ciutadans puguin votar en les pròximes eleccions», va remarcar.

El líder de Ciutadans també va destacar que, al marge de les discrepàncies que tenen respecte a Catalunya, havia constatat amb Sánchez que davant del procés sobiranista, el PP, el PSOE i Cs estaran «junts».

Rivera va garantir que no havien parlat ni de mocions de censura ni de governs alternatius al del PP, i van limitar-se a parlar de reformes i de buscar «punts de trobada» malgrat les diferències ideològiques, en un «mínim comú denominador».

«No ens hem quedat en la pantalla del bloqueig o de les censures, sinó en el fet que és bo passar a la de les reformes», va felicitar-se Rivera, que també va aplaudir el compromís de Sánchez de donar suport a la Llei d'Autònoms impulsada per Cs al Congrés.

Per a Rivera, és una «bona notícia» per als espanyols que aquesta llei tiri endavant, i un «orgull» per al seu partit que sigui aprovada.