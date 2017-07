Trump Jr. sabia que la informació de l'advocada russa provenia del Kremlin

El fill gran del president dels Estats Units, Donald Trump Jr., era coneixedor de la informació sobre l'excandidata presidencial Hillary Clinton que li va proporcionar una advocada russa amb la qual es va reunir durant la campanya provenia del Kremlin, segons va publicar dilluns The New York Times.

D'acord amb el rotatiu nord-americà, que cita tres fonts sota condició d'anonimat, Rob Goldstone, el publicista que va preparar la reunió celebrada el 9 de juny del 2016 a la Torre Trump de Nova York, va enviar un correu electrònic abans d'aquesta data a Trump Jr. avisant que la informació provenia de Moscou.

Goldstone, a més, aclaria en aquest correu electrònic que la informació formava part dels intents del Kremlin per ajudar al llavors candidat Donald Trump a arribar a la Casa Blanca.

Coneixedor de la font, Trump Jr. va rebre a l'advocada russa Natalia Veselnitskaya, de qui suposadament pretenia obtenir informació comprometedora per fer mal a la llavors candidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. va publicar ahir els correus electrònics amb els quals va acordar mantenir una reunió amb l'advocada russa. El fill gran del president dels EUA va divulgar la cadena de correus en el seu compte de Twitter per ser, en les seves paraules, «totalment transparent» sobre com i per què es va gestar la trobada amb l'advocada russa Natalia Veselnitskaya.

En un dels correus divulgats, Rob Goldstone adverteix a Donald Trump Jr. que en la trobada amb l'advocada rebria «alguns documents oficials i informació que podrien incriminar Hillary (Clinton) i les seves relacions amb Rússia» i que serien «molt útils» per al seu pare.

«Es tracta òbviament d'una informació de molt alt nivell i sensible, però és part del suport de Rússia i el seu govern al senyor Trump», afegeix Goldstone en el correu.

La resposta de Donald Jr. a aquest correu, datat el 3 de juny del 2016, és la següent: «Si és el que dius, m'encanta, especialment més endavant a l'estiu».

En els següents correus es concreta la trobada amb una persona a la qual s'identifica com a un «advocat del govern rus» i el fill de Trump comenta que probablement acudiran amb ell el gendre del president Trump, Jared Kusher, i el seu llavors director de campanya, Paul Manafort.

Kusher, assessor de Trump a la Casa Blanca, i Manafort estan en el punt de mira dels investigadors des de fa temps pels seus contactes amb funcionaris russos durant la campanya.

Poc abans de la divulgació dels correus de Donald Jr., Veselnitskaya va negar en una entrevista tenir nexes amb el Kremlin i també haver donat en aquesta trobada informació comprometedora sobre Clinton. En una entrevista amb la cadena de televisió NBC, l'advocada va oferir la seva versió del que va passar a la trobada amb el fill de Trump, on també van assistir Kushner i Manafort.

«Jo mai he tingut informació nociva o sensible sobre Hillary Clinton. Mai va ser la meva intenció tenir-la», va afirmar Veselnitskaya. No obstant això, segons el parer de l'advocada, és «molt possible» que el fill gran del president Donald Trump esperés obtenir aquest tipus d'informació de la reunió, perquè «ells (la campanya del magnat) la volien desesperadament».

El Kremlin, per la seva banda, va afirmar a través del portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, que no coneix a Veselnitskaya i que no pot «estar al cas de les reunions que celebren tots els advocats russos dins i fora del país».

En línia amb les afirmacions del Kremlin, Veselnitskaya va negar estar connectada o treballar per al govern rus i va detallar que, durant la reunió a la Torre Trump, Donald Trump Jr. li va preguntar si tenia «registres financers que poguessin provar que fons usats per patrocinar al DNC (Comitè Nacional Demòcrata) venien de fonts inapropiades».

D'altra banda, l'advocada Natalia Veselnitskaya va sostindre que un home que no coneixia la va trucar per telèfon mentre era a Nova York per feina perquè acudís a una reunió amb la campanya de Trump.