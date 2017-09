Puigdemont afirma que arribarà «fins al final» tot i que s'intenti boicotejar l'1-O

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir ahir que seguiran «fins al final» perquè l'1 d'octubre se celebri un referèndum a Catalunya i va assegurar que el Govern «no fallarà» encara que des del govern i les institucions de l'Estat s'intenti boicotejar» l'1-O.

«Per cada por, deu esperances; per cada amenaça, deu il·lusions; per cada cara d'enfadats, deu somriures, i per cadascú que intenti boicotejar la votació, deu votants més», va subratllar durant un acte impulsat per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Sant Joan Despí. Puigdemont, que va arribar acompanyat pel president de l'ANC, Jordi Sànchez, va ser rebut amb crits d'«independència» i de «president».

Els assistents, molts d'ells esgrimint banderes independentistes, van omplir la plaça Catalunya de Sant Joan Despí en el que va ser el primer acte públic del president català després de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, posteriorment suspès pel Tribunal Constitucional.

«Alguns arriscarem molt, alguns ja ho han fet, alguns anirem fins al final. El Govern no us fallarà», va subratllar Puigdemont, que va reclamar als ciutadans que diferenciïn entre «qui vol permetre votar i qui no». En aquest punt, el President va instar els assistents a preguntar als seus representants, tant locals com d'àmbit català: «Mira'm als ulls i digue'm, em deixaràs votar o impediràs que voti?».

Puigdemont va alertar que hi ha qui pretén «enganyar» els catalans presentant els independentistes com «colpistes» perquè, al seu entendre, «ningú amb dos dits de front» pot creure que el president esapnyol, Mariano Rajoy, és millor «garant de la democràcia» que el Govern.

D'altra banda, ahir, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Assemblea de Municipis per la Independència (AMI) van fer una crida avui a manifestar-se l'11 de setembre i van assegurar que ja hi ha 1.800 autocars confirmats que des de diferents punts d'arreu de Catalunya aniran a la manifestació de Barcelona. D'altra banda, van assegurar que a la caixa de solidaritat per pagar la fiança dels encausats pel Tribunal de Comptes per la consulta de 9-N del 2014 ja hi ha 800.000 euros.