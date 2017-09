Cas 3%: Gordó reitera davant el jutge que no ha fet «res d'il·legal»

L'exconseller de Justícia i diputat no adscrit al Parlament, Germà Gordó, ha reiterat aquest dijous davant el jutge que l'investiga per la trama de corrupció política de CDC coneguda com a 'cas 3%' que ell no va fer "res d'il·legal". Gordó considera que ha quedat "molt i molt clar" en la seva declaració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que és innocent dels delictes que se li atribueixen, que són tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics, i per això demanarà que s'arxivi la causa contra ell. En declaracions als mitjans de comunicació, l'exconseller ha destacat que ha respost "absolutament totes les preguntes" que se li han formulat, tant les del jutge com les de la Fiscalia, l'acusació popular i la seva defensa.

Gordó ha declarat durant prop de quatre hores al TSJC aquest dijous al migdia. A la sortida, acompanyat pel seu advocat, Cristóbal Martell, ha fet aquestes breus declaracions davant els mitjans de comunicació.

Poc després, l'exconseller de Justícia ha publicat un tuit al seu compte personal en què es mostra "satisfet d'haver explicat els fets". "Sempre dins la llei", afegeix en la piulada, que acaba destacant que demanaran l'arxiu de la causa.

Tot i que el 'cas 3%' s'instrueix des d'un jutjat del Vendrell, el TSJC té oberta una investigació contra Gordó per la seva condició d'aforat.