L'exnúmero 2 de la Policia es desvincula del 'pen drive' dels Pujol

L'exnúmero dos de la Policia Nacional Eugenio Pino va negar ahir que tingui «res a veure» amb el llapis de memòria aportat a la causa dels Pujol i que va ser rebutjat com a prova pel seu presumpte origen il·lícit, i va mantenir que és una estratègia de la família catalana per anul·lar la causa.

Pino va declarar com a imputat al Jutjat d'Instrucció 11 de Madrid, encarregat d'investigar l'origen del llapis USB que va ser aportat per la Policia al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en relació amb el cas Pujol, i qui el va anul·lar com a prova pel seu possible origen il·lícit.

La informació continguda en el dispositiu va servir de base per a un informe que la UDEF va lliurar al jutge De la Mata l'1 d'abril del 2016 atribuint actuacions delictives a Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident català.

L'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia està imputat per prevaricació, frau processal i fals testimoni, i va declarar a petició del lletrat de Jordi Pujol Ferrusola, que està personat com a acusació particular. «No hi tinc res a veure, res de res. On no n'hi ha no n'hi ha», va dir Pino als periodistes després de la compareixença, i va afegir irònicament que, «com va dir el torero, allò que no pot ser no pot ser, i a més és impossible».

Abans d'abandonar els jutjats també va apuntar que la família Pujol amb aquesta investigació sobre el pen drive pretén «anul·lar la causa». Fonts jurídiques van precisar que a la declaració, que va durar una hora, Pino va contestar les preguntes del jutge i del fiscal, que es van centrar principalment en la custòdia del dispositiu, i es va remetre a la seva declaració davant De la Mata el febrer passat per reiterar que ni ell ni ningú del seu equip més directe el van manipular.

El lletrat de l'exnúmero dos de la Policia va precisar que el seu defensat «ha contestat àmpliament totes les preguntes del jutge» i també de la Fiscalia i de la seva defensa, en el transcurs d'un «ampli interrogatori» en el qual «s'ha ratificat en tot allò que amb tota justícia defensa», i s'ha reafirmat en la declaració que va fer a l'Audiència Nacional. En aquella declaració com a testimoni va sostenir que ell no va veure el contingut del pen drive perquè quan li va donar el comissari Marcelino Martín-Blas estava encriptat i no el va poder obrir. Va afegir que el va tornar a Martín-Blas, després que aquest últim va enviar una còpia a la Fiscalia Anticorrupció i a la UDEF.