El TSJC ordena tancar dos webs del referèndum i identificar els mitjans que l'han publicitat

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra tot el Govern per l'1-O arran d'una querella de la Fiscalia ha ordenat tancar dos webs relacionats amb el referèndum, 'garanties.cat' i el formulari d'inscripció de col·laboradors. Estima així una de les mesures cautelars demanades pel ministeri públic, tot demanant a la Guàrdia Civil que interrompi el servei i bloquegi les pàgines. A més, també ha acordat demanar a la Guàrdia Civil que identifiqui els mitjans de comunicació catalans que han inserit publicitat institucional o propaganda sobre la convocatòria del referèndum, a excepció de TV3 i Catalunya Ràdio. En canvi, la jutgessa no ha atès la petició de la Fiscalia de fixar fiances per als querellats.

Segons la interlocutòria de la magistrada, el web del formulari d'inscripció de col·laboradors "segueix el camí marcat pel Govern en clara confrontació objectiva amb les resolucions del Tribunal Constitucional". Així, estima oportú tancar aquest web perquè "la informació i opcions de participació directa al referèndum per part dels ciutadans que es contenen en aquestes pàgines posen en risc evident l'efectiu acatament de les resolucions judicials".

La magistrada constata que la responsable d'aquest web és la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Acció Social i Famílies, mentre que no constata que 'garanties.cat' estigui directament administrada pel Govern. Respecte a aquest segon web, assegura que el seu contingut "atempta clarament a les advertències" que ha rebut l'executiu. També hi veu connexió entre els fets que imputa la Fiscalia als querellats amb el contingut de la pàgina, ja que aquesta "facilita tot tipus d'informació i fins i tot ofereix a l'usuari la possibilitat de formular preguntes, omplint les seves dades personals que quedarien registrats a un fitxer del grup parlamentari de JxSí".

Per a la magistrada, "no és raonable que un partit polític asseguri i garanteixi, com es desprèn d'aquesta pàgina, la consecució d'un referèndum com el que ens ocupa si no és perquè es troba en estreta relació amb els actes i comportaments presumptament il·lícits del Govern".

D'altra banda, la Fiscalia també demanava un ofici a tots els mitjans de comunicació públics i privats amb seu a Catalunya per impedir la inserció de publicitat institucional o propaganda sobre el referèndum. La magistrada acorda demanar a la Guàrdia Civil que, en el menor temps possible, identifiqui els mitjans de comunicació que hagin inserit aquesta publicitat, a excepció de TV3 i Catalunya Ràdio. Un cop s'hagi verificat, "es procedirà a fer un requeriment immediat" per tal que cessin de publicitar el referèndum, advertint de les "eventuals responsabilitats en què puguin incórrer" si els requeriments no són atesos.

Descarta demanar fiances als querellats

En canvi, la jutgessa descarta una altra de les mesures cautelars demanades per la Fiscalia. Considera que, atès "l'incipient estat" de les diligències, no és oportú fixar en aquests moments fiances per als querellats per les possibles responsabilitats econòmiques.

A més, la magistrada creu que, un cop el TC ha suspès el decret de convocatòria de l'1-O, els ajuntaments ja han estat advertits de paralitzar o impedir qualsevol iniciativa sobre el referèndum. Per això, dona per complert, "sense necessitat de més reiteració", la petició de Fiscalia de fer un requeriment a tots els alcaldes catalans.