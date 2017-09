El Consell d'Alcaldes del Solsonès, ferm al costat de l'1-O

El Consell d'Alcaldes del Solsonès va celebrar dijous al vespre un acte unitari per manifestar el seu suport incondicional a tots els batlles i institucions implicats en la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Durant l'acte, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va indicar que s'estava complint la llei, que es basaven en el dret internacional, i va reclamar el dret legítim dels ciutadans d'expressar-se lliurement. Per la seva part, la presidenta del Consell, Sara Alarcón, va fer una declaració en què va fer saber que els alcaldes no estan sols.