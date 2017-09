Els batlles es conjuren per fer el referèndum

Rebuig a la «deriva perversa» de l'estat espanyol, i tot el suport perquè els ciutadans es puguin expressar votant el pròxim 1 d'octubre. Aquestes són les dues premisses que els alcaldes de les comarques centrals que van participar a l'acte municipalista a Barcelona van expressar ahir a Regió7 a la mateixa plaça de Sant Jaume. Alguns van admetre, també, que s'havien emocionat.



Sortint del Palau de la Generalitat, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va explicar que no s'hauria imaginat mai que la Fiscalia General de l'Estat l'imputés per alguna causa. «Espero que el final sigui el que tots ens mereixem, sobretot per la gent, que és qui està empenyent de valent els polítics». Va reafirmar el seu desig que «els manresans i manresanes i tots els catalans puguem votar», i va assegurar que personalment «estic entre emocionat i trasbalsat. Gent que no et coneix de res et trasllada el seu suport i tothom està disposat a arribar fins al final».



L'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, va tenir un protagonisme destacat a l'acte. Va intervenir a l'acte institucional del palau de la Generalitat. Davant els 700 alcaldes, va dir que l'Estat no ha presentat cap argument polític per rebatre «cap dels drets que s'estan exigint des de Catalunya». Per això utilitzen els tribunals. «No entenem que haguem d'acudir a cap seu judicial. Els espais per debatre qüestions polítiques ja existeixen. Són el Parlament i els ajuntaments, els carrers i les places d'aquest país». Va reafirmar que ignoraran les citacions judicials perquè «no hem comès cap delicte. A més a més, els jutjats i els tribunals no ens representen absolutament per a res».



«Hem vingut aquí per donar-nos suport solidàriament», va dir l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, en finalitzar l'acte. «No hem de témer res. Sabem que defensem la causa de la justícia, de la llibertat i de la democràcia. Hi ha llocs al món on es defensa això. Aquests pròxims 15 dies ho tocarà fer a Catalunya».



També, sortint de l'acte del palau de la Generalitat, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, afirmava que amb aquesta convocatòria «els alcaldes hem reaccionat davant una agressió que no podem arribar a entendre». Segons la seva opinió, els batlles són els «més propers a la gent, coneixem les seves inquietuds de primera mà i considerem que no és cap delicte execir el dret a vot». Per això «ens rebel·lem» contra qui intenta fer veure el contrari. Sobre la citació de la Fiscalia va dir que «mai no he estat imputat ni investigat. Ser-ho per això m'omple d'orgull».



«Jo veig amb sorpresa i perplexitat la reacció de l'estat», va opinar l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. «El que hem fet la immensitat d'ajuntaments d'aquest país és posar-nos a disposició del Govern i de la gent dels nostres municipis per fer possible l'1 d'octubre. Tenim l'obligació i el deure que es pugui votar», va dir.



Per a Piñeira, les urnes mai no són el problema, sinó la solució. «A les societats modernes de l'Europa occidental del segle XXI, la manera de prendre decisions col·lectives importants és votar, i Catalunya també hi té dret».



Entre l'àmplia representació d'alcaldes de les comarques centrals hi havia el de Moià, Dionís Guiteras. Va explicar que «el sentit del dia d'avui és reafirmar-nos des del món municipal que ens hem compromès amb el nostre Parlament i el nostre Govern a seguir la legalitat que n'emanen». Per a Guiteras, «la ciutadania ha de saber que votar no és cap delicte. Que no tinguin por. Estem amb ells perquè sentim el seu suport». Pel que fa a la citació judicial, va afirmar que un cop arribi «ja valorarem quina serà la nostra decisió. Ara tenim molta feina a convocar la gent.



Per a Joan Torres, alcalde de Sant Vicenç de Castellet, l'acte de Barcelona «ha estat d'unitat. Hem de mostrar a Espanya, a Europa i al món que estem units i que el que importa és que tinguem la possibilitat de votar i que cadascí hi digui la seva».



Per al de Puig-reig, Josep Altarriba, la concentració va ser una mostra «de rebuig a la deriva perversa de l'estat espanyol contra tothom». Va comentar que la cituació de la Fiscalia no li causa cap neguit «perquè estic convençut que fem el que toca. Seguim un mandat democràtic de la gent que ens demana poder decidir».



David Saldoni, de Sallent, va comentar que mai no s'hauria pensat que «per deixar decidir els veïns del meu municipi em podria arribar una querella. Per a l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, la concentració municipalista és «un acte de dignitat» i de «sublevació» contra una injustícia. «Votar és un dret completament lliure i democràtic».



Josep Maria Canudas, alcalde de Súria, va afirmar que «veient aquestes agressions per part de l'estat sembla que tornem molts anys enrere». Amb aquest acte «reafirmem que la solució no ens fa cap por i que estem al costat del nostre Parlament, del nostre país i la seva gent».



Amb una samarreta de color rosa amb el lema «Sense por», l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, també va ser a l'acte de Barcelona. Va considerar que una de les parts positives del procés sobiranista és la unió dels alcaldes, i que l'objectiu prioritari és «recuperar i guanyar drets que fa molt temps que hem perdut».