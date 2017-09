Clinton explica en un llibre com ha digerit el fracàs per la derrota electoral

Amb ioga, respiració alterna i la seva «justa mesura de Chardonnay», Hillary Clinton ha sobreviscut a deu mesos de «molt dura transició» després de la seva inesperada derrota electoral, que explica en el seu nou llibre El que va passar. En gairebé 500 pàgines de dolorosa digestió del fracàs, l'excandidata demòcrata assumeix els seus errors, però reparteix culpes: l'exdirector de l'FBI James Comey, el govern rus, el seu rival de primàries Bernie Sanders, els mitjans i el sexisme de la societat.

«No tinc totes les respostes i això no és un informe complet de la campanya del 2016. No sóc jo qui ha d'escriure això. Aquesta és la meva història. Vull descórrer la cortina d'una experiència que va ser estimulant, alegre, alliçonadora, exasperant i senzillament desconcertant», explica en un passatge de l'obra.

La candidata que ho havia estat gairebé tot –primera dama, senadora i secretària d'Estat– va veure el 8 de novembre com el seu màxim somni, el de ser presidenta, se li escapava de les mans per anar a parar a un controvertit magnat novell en política: Donald Trump. «Vaig sentir una enorme decepció, com una pèrdua de sensibilitat i direcció, i tristesa», confessa.

Estava tan segura de guanyar que, reconeix, no havia escrit un discurs d'admissió de la derrota. No el va pronunciar fins al matí següent i, després de fer-ho, va córrer a refugiar-se a la seva apartada mansió de Chappaqua, a Nova York. Allà, va canalitzar la seva frustració amb una «frenètica neteja d'armari», llargs passejos als boscos, jocs amb els seus gossos, ioga, respiració alterna de les fosses nasals –que recomana– i, també, la seva «justa mesura de Chardonnay». «Va ser una transició molt dura. Realment vaig lluitar. No podia sentir, no podia pensar. Em vaig quedar garratibada, esgotada», admet.

Menys de tres mesos després de la patacada, el 20 de gener, Clinton va haver de passar el tràngol d'assistir a una investidura que sempre va pensar que seria la seva. «Allà estava, a la plataforma, sentint-ho com una experiència extracorporal. I el seu discurs (de Trump), que va ser un crit des de l'instint nacionalista blanc», va relatar a la cadena televisiva CBS.