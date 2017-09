Eduardo Reyes: «Jo sóc espanyol però he decidit deixar de ser gilipolles»

El diputat de JxSí i exlíder de Súmate, Eduardo Reyes, ha participat aquest dimarts a l´acte d´ERC pel ´sí´ al referèndum de l´1-O a El Prat de Llobregat. I al seu discurs ha defensat els seus orígens andalusos i la diversitat d´identitats a Catalunya. Però, en parlar d´un conegut ser que explica que li diu que no pot ser independentista perquè és d´Espanya, Reyes ha volgut ser contundent i explicar per què ell s´ha passat al sobiranisme. "Jo també sóc espanyol, però he decidit deixar de ser ´gilipolles´", ha etzibat, arrencant els aplaudiments dels assistents. A més, el diputat ha vaticinat que el dia 1 d´octubre els catalans "votaran, encara que sigui contra vent i marea", i que "el dia 3, Catalunya serà un estat independent, lliure i amb tots els drets". Per últim, ha lamentat que l´Estat estigui destinant efectius dels cossos de seguretat a trobar i requisar material del referèndum. "Espero que els xoriços no s´aprofitin de la manca de policies, que estan buscant paperetes i estan deixant-los molt lliures. Només fan que requisar-nos escombres, cubells i cola. No sé on els vendran", ha sentenciat.