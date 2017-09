El món periodístic reclama respecte a la llibertat d'expressió

Les actuacions de la Guàrdia Civil fent escorcolls a les redaccions d'algunes publicacions i les comunicacions a diferents mitjans amb l'advertiment que no podien incloure publicitat de l'1-O han provocat una reacció de bona part dels periodistes catalans, que reclamen respecte per la llibertat d'expressió, per la llibertat de premsa i pel dret a la informació. Les primeres reaccions de periodistes i dels col·lectius que els representen van ser a les xarxes socials, però ja divendres el Col·legi de Periodistes va fer un manifest en què reclamava el respecte a la feina periodística i aconsellava als professionals treballar d'acord amb allò que està establert en el codi deontològic que la mateixa institució ha aprovat.



Ahir mateix, entitats com la Federació d'Editors de Premsa, Revistes i Mitjans digitals, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van elevar una queixa al Síndic de Greuges en què demanaven la seva empara. I el Grup de Periodistes Ramon Barnils va promoure un manifest de protesta per la situació que viuen els periodistes d'alguns mitjans que ha tingut un ampli ressò, tant de mitjans com de periodistes a títol particular.



Per a avui a les 8 del vespre hi ha convocada una concentració a la porta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, impulsada pel mateix grup Barnils, però també es preveu que tingui un ampli suport de la professió. El sector no s'ha quedat quiet davant de les accions que ha dut a terme laGuàrdia Civil per ordre de la Fiscalia General, i avui hi podria haver noves iniciatives.



Al mateix temps, des del Col·legi de Periodistes de Catalunya s'ha donat a conèixer el moviment de protesta per la situació viscuda a col·legis i associacions d'altres punts de l'estat, i ha rebut nombroses mostres de suport.