La Policia Nacional envolta la seu de la CUP a Barcelona

La CUP ha denunciat per mitjà de Twitter aquest dimecres al migdia que agents de la Policia Nacional encaputxats han envoltat la seu del partit al carrer de Casp de Barcelona.



Així ho han anunciat el propi partit amb un missatge a la xarxa social Twitter, en el que també han assegurat que els militants que hi ha reunits al local no poden sortir al carrer.





ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 20 de setembre de 2017