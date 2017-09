Més de 300 capellans i diaques catalans es declaren a favor del referèndum

Un nombrós grup de sacerdots de totes les diòcesis catalans, conjuntament amb diaques que estan al servei de les comunitats catòliques de Catalunya, han fet un manifest en el que es declaren a favor de la celebració del referèndum i reclamen el respecte al dret del poble català a pronunciar-se lliurement.

En el document, que s'ha fet públic aquest dijous, els sacerdots i diaques afirmen que " valorant totes les circumstàncies que han portat a la convocatòria per part del Govern de la Generalitat d´un referèndum d´autodeterminació el proper 1 d´octubre i davant la impossibilitat de pactar les condicions per a dur-lo a terme de forma acordada, considerem legítima i necessària la realització d´aquest referèndum" i mantenen que "t d´un diàleg serè i constructiu entre totes les parts, ens hem sentit moralment obligats a fer sentir la nostra veu en aquesta hora decisiva per al futur immediat de Catalunya i Espanya".

Els sacerdots asseguren que es mouen pels "valors evangèlics i humanístics que representem" i que fan el manifest "empesos per l´amor sincer al poble que volem servir" i "en sintonia amb els nostres bisbes, els quals reiteradament han afirmat el caràcter nacional de Catalunya". Citant els bisbes catalans, indiquen que "i consideren que «convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català», en un comunicat de l'11 de maig de 2017). De totes maneres, el darrer comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense, del 20 de setembre del 2017, era molt més tou i es limitava a assenyalar que , "els bisbes animem tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública, per avançar en el camí del diàleg i de l´entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau".