Puigdemont garanteix que es farà l'1-O perquè té el suport de la «immensa majoria»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha mostrat convençut que el referèndum de l'1 d'octubre es farà perquè hi ha previstos "plans de contingència" per garantir-lo però, sobretot, perquè té el suport de la "immensa majoria de la població que està farta de la prepotència i dels abusos del govern del PP". Així ho ha manifestat en un missatge difós per a les xarxes socials després de la detenció d'alts càrrecs i treballadors del Govern per l'1-O. "Ja no és una qüestió de decidir un vincle polític amb l'Estat sinó de si volem viure en un règim plenament democràtic que respecti les llibertats", ha afirmat. D'altra banda, el cap de l'executiu català ha assegurat que el Govern "se sent fort" i preparat per afrontar els "embats que vindran". "Ens sentim cada vegada més recolzats per l´actiu més important que té el poble de Catalunya: la seva gent", ha conclòs.

Puigdemont ha lamentat que en les últimes hores la societat catalana i la vida institucional hagi rebut un "impacte desmesurat" mancat de totes les garanties democràtiques. Una actitud que, segons ha defensat, allunya més l'estat espanyol dels països amb les millors pràctiques democràtiques.

En aquest context, ha denunciat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha creuat aquesta setmana "moltíssimes línies vermelles" i ha posat com exemples la detenció de membres del Govern, el registre en habitatges particulars i conselleries, la clausura de webs, que s'hagi impedit l'enviament de revistes i que s'hagi suspès de fet l'autonomia de Catalunya "bloquejant il·legalment" els comptes bancaris de la Generalitat.

Segons el cap de l'executiu català, "tota la maquinària de l'estat espanyol està orientada a impedir que els catalans votin l'1 d'octubre". En referència a les detencions de les últimes hores de 15 persones, entre elles alts càrrecs i treballadors del Govern, Puigdemont ha denunciat que s'han produït de manera "aparatosa i exagerada" amb opacitat i confusió. Una situació que, segons Puigdemont, ha colpit sobretot les famílies perjudicades per aquest "abús", els entorns de treball i els companys.

Tot i aquesta situació i que "no són dies fàcils", Puigdemont ha assegurat que el Govern "se sent fort". "Mentre l´estat espanyol actua com un règim en què l´autoritat de la força creix inversament a l´autoritat moral, ens sentim cada vegada més recolzats per l´actiu més important que té el poble de Catalunya: la seva gent", ha garantit.

I en aquest sentit, ha assenyalat que els estats "ja no pivoten al voltant de la força bruta sinó de la força de la gent". Per això, ha afegit, el Govern se sent "completament recolzat i preparat per afrontar els embats que vindran".

El president ha conclòs el seu discurs recordant les manifestacions arreu de l'estat espanyol en solidaritat del poble català i ha apel·lat els ciutadans a seguir defensant la celebració del referèndum fins al mateix 1 d'octubre amb el "mateix entusiasme, civisme i fermesa" que fins ara. "Si tots estem units i continuem actuant amb la mateixa convicció i el mateix civisme estic completament segur que guanyarem el desafiament que ens planteja un estat autoritari", ha reblat.