«Fa més de 30 anys que hi vaig, i hi tornaré»

? L'empresa Buxaderas de Manresa té una sèrie de clients del ram de la filatura a Mèxic, i Dani Buxaderas hi va, com a mínim, dos cops l'any per parlar-hi. En aquest temps, no havia viscut mai un terratrèmol. Aquell 19 de setembre, però, la població recordava un terratrèmol també molt greu de fa 32 anys. Buxaderas explica que «fa més de 30 anys que hi vaig, i ara continuaré fent-ho».