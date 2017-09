Encartellades a Manresa en la Marató per la Democràcia

Manresa acollirà la Marató per la Democràcia avui a partir de les 9 del matí a la plaça Major amb la formació dels grups de voluntaris que es distribuiran pels barris de la ciutat, per tal de repartir un fulletons a favor del Sí.

La plataforma Manresa pel Sí ha organitzat també avui, per a les persones que no hi pugui ser a aquesta hora, una segona acció que consistirà en una encartellada pel centre de la capital del Bages. Es prepararan cartells a la mateixa plaça Major, però la plataforma recomana que els participants en portin també d'impresos de casa. La Marató per la Democràcia clourà amb animació i un vermut popular, a partir de les dotze del migdia.