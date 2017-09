«On són les urnes?» Turull contesta: «Al fons del mar»

On són les urnes i les paperetes? Aquesta és una de les qüestions que les forces estatals estan tractant d'esbrinar fa dies per intentar evitar el referèndum d'indepèndencia a Catalunya previst per al proper 1 d'octubre.

Doncs a resposta d'una de les periodistes present durant la roda de premsa per informar sobre els acords del govern, el conseller ha donat la resposta: "Al fons del mar", ha exclamat, després de continuar amb normalitat la roda de premsa.