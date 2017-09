La Guàrdia Civil, entre crits de «a por ellos»

Un grup de guàrdies civils que va sortir ahir cap a Catalunya des de la comandància de Castelló va ser acomiadat per familiars i simpatitzants amb crits de «a por ellos» i «no estáis solos». Accions similars s'han viscut els darrers dies en ciutats com Còrdova i Toledo per acomiadar guàrdies civils cap a Catalunya.