El solsoní Eladi Sànchez, citat per la policia, s'acull al dret a no declarar

Sànchez, el tercer per l´esquerra, davant de la comissaria aRXIU PARTICULAR

L'informàtic solsoní Eladi Sànchez va acudir a declarar ahir al matí a la comissaria provincial de la Policia Nacional a Lleida, per haver fet una rèplica de la pàgina web del referèndum. «Ha estat molt ràpid, en quinze minuts ja ho hem tingut fet. M'han llegit els drets i m'he acollit al dret a no prestar declaració», declara Sànchez, que podria ser acusat com a presumpte responsable d'un delicte de desobediència per crear una web del referèndum.

Tanmateix, el que Sànchez va fer va ser «un mirror, una rèplica de la web del referèndum. I quan vaig comprar l'allotjament web i vaig crear el domini, davant l'opció d'ocultar les meves dades, no ho vaig fer perquè no m'imaginava que passés tot això», continua l'informàtic. Després d'uns dies d'haver creat la rèplica, cinc agents de la Policia Nacional van anar a trucar a la porta de casa seva, a Solsona, dilluns, però només van trobar-hi els seus pares ja que ell era a Manresa, treballant.

La policia es va posar en contacte amb ell per telèfon, el volien fer anar a declarar el mateix dilluns a la tarda, però finalment van quedar per a ahir, dimarts, a 2/4 d'11. El jove informàtic va explicar a la tornada que gairebé no hi havia temps físic per anar a Lleida a declarar el mateix dia a la tarda, i per això van acabar quedant dimarts al matí. La manera d'actuar del cos policial li va semblar precipitada.



Facilitat informàtica

Sànchez va explicar ahir que va crear la rèplica «per iniciativa particular». «Va ser fàcil», només va necessitar «cinc minuts i set euros, i ganes de col·laborar fent difusió de la causa independentista». L'informàtic va còpiar la URL del directori d'un company seu i va comprar l'allotjament web per set euros. A l'hora de registrar el domini, no va ocultar les seves dades, fet que va provocar que la Policia Nacional l'anés a buscar. «Hi ha companys que han ocultat les seves dades, cosa que és recomanable, vist com estan les coses», explica Sànchez, que sap d'altres informàtics de Catalunya que també han estat citats a declarar, tot i que no en coneix cap més del Solsonès ni de les comarques centrals catalanes.



Piulades

Eladi Sànchez va informar que l'havien citat a declarar a través del seu perfil a la xarxa social Twitter. Tot seguit, va explicar que cinc agents de la policia s'havien presentat a casa seva amb una citació policial. Exposant els motius de la citació, va afegir que li feia «més mandra que por» comparèixer a la comissaria de Lleida, i agraïa el suport rebut.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, també li va expressar tot el seu suport a través de Twitter. Rodríguez està citat a declarar aquest dijous a la Fiscalia Superior de Catalunya, en qualitat d'investigat per signar pel referèndum.

Un dels darrers tuits que es poden trobar al perfil d'Eladi Sànchez (@eladisc) és un retuit de WikiLeaks al compte de Julian Assange que afirma que la Guàrdia Civil espanyola ja ha bloquejat més de 140 pàgines web, en l'enorme campanya de censura contra el refèrendum de l'1 d'octubre a Catalunya.