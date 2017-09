Els estudiants de l'institut Lluís de Peguera neguen que els professors els indueixin a manifestar-se

«No només és fals que ens empenyin a anar a manifestacions independentistes, sinó que, a més, ens van posar falta per anar a l'acte de dijous». Així de contundents es van mostrar les joves estudiants de l'institut Lluís de Peguerade Manresa consultades per aquest diari, l'Anna (alumna de segon de batxillerat) i Òria (de primer de batxillerat nocturn) quan se'ls va preguntar si el centre organitza excursions o incentiva l'alumnat a saltar-se les classes per anar a manifestacions independentistes, com ha denunciat l'eurodiputada Beatriz Becerra, exmembre d'UPyD i actualment a l'Aliança Demòcrata i Liberal, a la Comissió Europea. Tant l'Anna com l'Òria eren unes dels més de 200 alumnes que ahir es van manifestar a Manresa per l'1-O. També hi va haver mobilitzacions a Berga, on van tallar la C-16, i a Igualada, on es van manifestar davant la Guàrdia Civil.

L'Anna i l'Òria van trencar una llança a favor dels seus professors i van explicar que, «precisament, el que ens ensenyen a l'institut és a pensar per nosaltres mateixes, a tenir esperit crític», i van afegir que, a més, «ja tenim una edat en què considerem que podem tenir formada la nostra pròpia opinió, i ens podem expressar».

D'una manera molt semblant es van expressar alumnes de primer de batxillerat d'Artés i de quart d'ESO de Navàs que ahir al matí es van desplaçar fins a Manresa per ser a la manifestació.

Estudiants del Peguera van explicar que la mobilització va començar a l'hora del pati quan es va començar a parlar d'encartellar alguns carrers. «Totes érem alumnes, no hi havia cap professor». Part dels manifestants van tornar a l'institut per avisar els alumnes que eren a classe que s'estava desenvolupant una manifestació a l'exterior. «Alguns companys s'hi van afegir» i es van aturar davant la comissaria «com ho vam fer en altres punts de la ciutat». Davant l'entrada i sortida d'alumnes els professors no van intervenir, ja que aquests no sabien quins estudiants tenien permís dels pares i quins no, i quins alumnes ja estaven participant a la mobilització.