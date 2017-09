Puigdemont convoca avui la Junta de Seguretat com a resposta a la Fiscalia

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va convocar ahir la Junta de Seguretat de Catalunya per a avui a les 12 del migdia, sense previ acord amb el govern central, per tractar de la coordinació del dispositiu policial al qual la Fiscalia ha encarregat impedir el referèndum. Segons fonts del Govern, Puigdemont, l'únic membre de la Junta que té potestat per convocar-la, atès que la presideix, va fixar per a avui la reunió de l'òrgan, malgrat desconèixer si hi assistirien representants del ministeri.

Puigdemont va convocar de forma unilateral aquest òrgan de coordinació quatre dies abans del referèndum de l'1-O, suspès pel Constitucional, després dels recels dels Mossos d'Esquadra davant les ordres que els dóna la Fiscalia Superior de Catalunya per impedir la votació. L'última reunió de la Junta es va celebrar, després d'anys de distanciaments, el 10 de juliol, i en ella el Govern i la Generalitat van acordar integrar els Mossos d'Esquadra al Centre d'Intel·ligència Contra el Terrorisme (CITCO) i la Mesa d'Avaluació del risc terrorista. La celebració d'aquesta cimera es va produir després de mesos de discrepàncies entre el ministeri i la conselleria a l'hora d'intentar pactar una data, fins al punt que Puigdemont va arribar fins i tot a convocar-la unilateralment per al 3 de juliol, si bé finalment es va acordar amb Madrid celebrar-la 7 dies després.



Forn alerta del «parany»

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, va lamentar que l'objectiu del govern en enviar efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya és el «d'alterar l'ordre» perquè «l'1-O hi hagi una reacció que no sigui pacífica com fins ara», després del que va demanar als ciutadans que «no caiguin en el seu parany» i es manifestin «de forma cívica».

La decisió de Puigdemont de convocar per a avui la Junta de Seguretat, sense tenir un acord previ amb el ministeri d'Interior, es va produir poques hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acordés mantenir de moment Diego Pérez de los Cobos, alt càrrec de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en la coordinació del dispositiu policial per impedir el referèndum de l'1 d'octubre.