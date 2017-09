El TSJC obliga la policia a tancar els locals públics per impedir l'1-O i aparta la Fiscalia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que «impedeixin, fins l'1 d'octubre, l'ús de locals o edificis públics per a la preparació de la celebració del referèndum», i diumenge que «impedeixin la seva obertura, i es procedeixi, en el seu cas, al tancament de tots aquells que s'haguessin arribat a obrir». Igualment, ordena impedir l'activitat o obertura dels establiments públics que s'usin com a infraestructura logística o de càlcul, com els centres de processament, recepció, recompte i gestió de vots.

Amb aquesta ordre, la magistrada que instrueix la causa contra el Govern, dóna cobertura judicial a la instrucció feta dimarts per la Fiscalia, a qui ordena, a més, que cessi qualsevol «diligència, actuació i instrucció» que realitzés en relació amb aquests fets. En una interlocutòria de cinc pàgines, la magistrada Mercedes Armas afirma que «els esdeveniments de les últimes setmanes han evidenciat una clara inobservança no només dels pronunciaments suspensius del TC, sinó de les resolucions dictades per aquesta instructora per bloquejar diverses webs del Govern». «Aquestes cauteles han estat esquivades mitjançant la creació pel Govern d'altres dominis a la xarxa» per indicar a la ciutadania com i on votar, «i s'ha subratllat en tot moment que la consulta se celebrarà».

«Davant d'això, es fa del tot previsible que aquesta actitud renuent al compliment dels pronunciaments constitucionals es materialitzi finalment en una jornada en què els querellats, des de la seva posició al Govern, facilitin tots els mitjans al seu abast per a la definitiva consecució del referèndum, amb clara vulneració de les determinacions del Tribunal Constitucional», afirma la interlocutòria.



«Totes les mesures»

Per això, justifica, cal adoptar «totes les mesures que impedeixin la consecució del referèndum, sense afectar la normal convivència ciutadana, a més de garantir que la resta de les administracions amb seu a Catalunya no es vegin afectades per les decisions o actes dels querellats del Govern».

Aquesta intenció és la que fa servir per argumentar que fins a l'1 d'octubre «s'impedeixi la utilització de locals o edificis públics, o d'aquells on es presti algun servei públic, per a la preparació de la celebració del referèndum, sense que això suposi interferir en el funcionament normal dels locals». «A partir de diumenge s'impedirà la seva obertura, procedint al tancament de tots els que s'haguessin arribat a obrir, i es requisarà tot el material que estigui en disposició d'introduir-se o estigui dins dels locals o edificis, incloent-hi els ordinadors», afegeix.

En el cas que els actes de preparació es facin en edificis amb instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament, segons el TSJC, «es procedirà únicament al tancament de les dependències on es facin actes de preparació o se celebri la votació».

D'altra banda, abans que s'apartés la Fiscalia de l'1-O, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va garantir que compliran les ordres de la Fiscalia per impedir l'1-O, però va al·legar que s'ajustaran als principis «d'oportunitat, proporcionalitat i congruència», davant el risc d'alteracions en l'ordre públic. Així ho va advertir Trapero en un escrit que va lliurar ahir a la Fiscalia Superior de Catalunya durant la reunió de coordinació policial davant el referèndum de l'1 d'octubre, en el qual va manifestar que compliran les ordres de la Fiscalia, que dimarts d'aquesta setmana els va ordenar precintar els punts previstos per a la votació.

Trapero va explicar a la reunió, en presència del Fiscal Superior de Catalunya i de comandaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, que la policia catalana pretén donar el «millor i més adequat» compliment a les instruccions que rebi per part del ministeri públic, segons van assegurar les fonts consultades.

El major dels Mossos d'Esquadra sosté en el seu escrit que el compliment de les instruccions per part dels Mossos d'Esquadra «no exclou la responsabilitat professional de plantejar que aplicar-les pot comportar conseqüències no desitjades», com el «previsible risc d'alteracions d'ordre públic», segons va informar ahir la policia catalana.