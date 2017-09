Òmnium i ANC criden a «defensar» els punts de votació a partir d'aquesta tarda

Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han cridat avui a "defensar els punts de votació" situats en col·legis i altres centres per votar diumenge en el referèndum a partir de les 17 hores d'avui.

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha indicat en una roda de premsa que donen suport a la iniciativa empresa per l'entitat Escoles Obertes de realitzar "activitats permanents" de caràcter lúdic.

Cuixart ha dit que "Escoles Obertes ja compta amb desenes de milers d'adherits i de voluntaris" i ha expressat el "total suport" de l'entitat a la "proposta de defensar, a partir de les 17 hores d'avui, les escoles i d'altres col·legis electorals".

"És de vital importància -ha subratllat- defensar el referèndum de forma pacífica, cívica i tranquil·la, com ho hem estat fent sempre, i que la comunitat educativa, incloses les associacions de pares, s'hagi mobilitzat, ens sembla molt positiu".

Cuixart ha puntualitzat que es procurarà que les "activitats permanents" no alterin els actes ordinaris que les escoles i centres cívics puguin tenir previstos per a aquesta tarda o dissabte.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha apuntat que "ara mateix es compten per centenars les escoles que ja estan preparades per acollir activitats lúdiques".

Ha considerat també que "els agents policials mantindran la proporcionalitat indispensable per procurar que diumenge sigui una jornada de votació normal" i ha demanat a l'Estat que "cessi aquesta espiral desenfrenada de repressió que ha desencadenat".

Quant al model d'urna de plàstic prevista per a l'1-O, i que avui ha estat presentat pel Govern, Cuixart i Sànchez han coincidit a apuntar que aquestes urnes estan dins dels "estàndards normals en l'àmbit internacional".

Segons Cuixart, "són urnes perfectament homologables per la comunitat internacional, perquè amb elles es garanteix la inviolabilitat del vot pel sistema de precintes que inclouen".

Òmnium i ANC han habilitat avui les que han denominat "cabines per la democràcia", ateses per més de 400 voluntaris per respondre els dubtes que puguin plantejar els ciutadans sobre on i com anar a votar, de forma anònima i, per tant, "sense registres ni llistats amb dades personals", han recalcat.

Aquest migdia es podia veure a la seu d'Òmnium fent de voluntaris els actors Joel Joan, Montserrat Carulla i Sílvia Bel i la cantant Núria Feliu, a més de l'advocada Magda Oranich.