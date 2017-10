Un grup d'uns 350 joves fan una cassolada i criden contra la Guàrdia Civil

Unes 350 persones estaven concentrades anit davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa protestant per l'actuació dels agents d'aquest cos, diumenge, a l'hora d'entrar als col·legis electorals a requisar material del referèndum. La caserna estava protegida pels Mossos, que van impedir que els manifestants s'apropessin a les instal·lacions de la policia espanyola.



Els Mossos es van instal·lar a la cantonada dels carrers Francesc Moragues i carrertera de Cardona. També entre Mossos i Policia Local tallaven l'accés a la zona des de diferents punts, com ara el passeig del Riu i la Muralla.



L'acció, convocada per xarxes socials, era per anar a fer una cassolada a les 10 de la nit, però es va allargar més. Els joves havien mantingut una actitud pacífica i serena fins al moment de tancar edició. A mesura que passava el temps, la concentració va anar guanyant densitat. S'hi va anar incorporant més gent més banderes, cassoles i petards.



Als càntics habituals d'aquests dies (Els Segadors, «Hem votat, hem votat» i «Els carrers seran sempre nostres»), s'hi va afegir ahir el de «Fonollosa, Fonollosa» i «Vilatorrada, Vilatorrada», dues de les poblacions del Bages que van rebre la violenta acció de la Guàrdia Civil. També els van cridar «fora, fora», per reclamar el retorn de les forces de seguretat espanyoles de reforç a les casernes d'allà on han vingut per intervenir en el procés. Hi va haver moments més complicats, com quan des de l'interior de la caserna se sentien crits de «visca Espanya». I moments de curiós respecte, com quan un jove es va situar amb una bandera espanyola al mig de la concentració dient que ell també sentia vergonya per les accions de diumenge de Guàrdia Civil i Policia.



Cap a les 11 de la nit, algunes persones que eren entre el cordó dels Mossos i l'entrada a la carserna van reclamar silenci, perquè deien que a dins hi havia nens i gent gran que necessitaven descansar. La petició va tenir com a resposta un minut de silenci, seguit d'una escridassada encara més forta. Just després van arribar dos manifestants amb dues estelades gegants, que van rebre una forta ovació.



Els joves estan disposats a mantenir les mobilitzacions a la caserna els propers dies. Abans de la mitjanit es va dissoldre la concentració, però amb la intenció de tornar-hi avui.