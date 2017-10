«Em van punxar amb algun estri perquè deixés anar a qui agafava»

Amb el braç dret embolicat fins al colze i en cabestrell, i malgrat que s'emocionava recordant els fets, Joan Creus va ser una de les persones ferides per la intervenció de la Guàrdia Civil a Castellgalí que ahir van voler ser a l'acte del matí davant l'escola.



Creus rememorava així el moment: «Estàvem asseguts davant de la porta d'entrada al pati, perquè és on ens vam posar tots quan els vam veure arribar per fer resistència passiva. Ens vam asseure, es van posar davant nostre intimidant, en van arribar més amb escuts antiavalots i van començar a treure la gent. Jo tenia una noia a davant i l'agafava per seguir fent aquesta resistència passiva, ells em treien les mans perquè la deixés anar, jo la tornava a agafar i la tibava cap a mi, però en un moment donat vaig sentir que em punxaven la mà amb un estri. Em van fer mal a la mà, amb el dolor ja no vaig poder reaccionar per tornar-la a agafar i entre quatre em van treure arrossegant-me per terra». I afegia que «van acabar entrant i en veure que no trobaven les urnes van marxar, tal com van venir, però en cap moment van ensenyar cap ordre judicial». Va ser atès allà mateix per una ambulància, i després a l'hospital: «Tinc un nervi pinçat perquè em van clavar un punxó al mig del palmell. Hi tinc ferida i em van tocar un nervi i estic pendent de proves». En sortir de l'hospital va anar a presentar denúncia als Mossos.