Tapero al·legarà davant el jutge que ha complert estrictament les ordres judicials

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al·legarà davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que l'ha citat com a investigat per sedició, que ha complert "estrictament" les ordres judicials i de la Fiscalia en les seves actuacions sobre el referèndum de l'1-O.

La jutgessa ha citat per a divendres que ve com a investigat Trapero, així com el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i l'intendent de la policia catalana Teresa Laplana, en relació amb l'assetjament a la conselleria d'Economia del passat 20 de setembre, mentre la Guàrdia Civil registrava les instal·lacions.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra en el seu compte oficial de Twitter, en la compareixença judicial el major aportarà tota la informació sobre les actuacions que la policia autonòmica va portar a terme en el dispositiu del 20 de setembre i al·legarà també que en totes les intervencions dels últims dies han complert "estrictament" les ordres judicials i de la Fiscalia.

La direcció dels Mossos d'Esquadra ha remès avui un escrit a tots els agents en la qual mostra la seva "plena confiança" en la labor portada a terme pel cos en relació amb el referèndum i els insta a seguir treballant en la mateixa línia, han informat a Efe fonts policials.

Els Mossos també han demanat que se'ls deixi al marge dels actes de suport que es puguin convocar per acompanyar els líders de l'ANC i d'Òmnium després de la seva imputació, per deixar clar que no mantenen cap vinculació política amb els responsables del procés sobiranista i que la seva labor és independent.