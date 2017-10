Che Guevara, 50 anys de la mort d'una de les figures més icòniques del segle XX

Ernesto 'Che' Guevara és sens dubte una de les figures més recordades de la història recent. El metge, polític, guerriller, escriptor i periodista segueix, avui dia, generant diverses opinions tant a favor com en contra per la seva ideologia i accions.

Guevara va néixer el 14 de juny de 1928 en Rosario, província de Santa Fe (Argentina). Va participar al costat de Fidel Castro en la lluita a Sierra Maestra, a l'est de Cuba, on va arribar a ser nomenat 'comandant'. Després del triomf de la Revolució cubana en 1959, va ocupar diferents càrrecs del govern de Castro com a Ministre d'Indústria o president del Banc Central de Cuba (BCC).

Però el 'Che' va veure la necessitat d'estendre la lluita armada per tot el món i va decidir abandonar l'illa. Després de passar per diversos llocs com El Congo, Tanzània o República Txeca, va decidir marxar-se a Bolívia l'any 1967. El país estava dirigit en aquesta època per la dictadura militar del general René Barrientos.

Una paret d'homenatge al Che en un local bolivià | Foto: Reuters

L'objectiu de Guevara era enderrocar al dictador pel que va decidir formar un grup, la Guerrilla de Ñancahuazú, que posteriorment es va transformar en l'Exèrcit d'Alliberament Nacional de Bolívia (ELN). L'ELN no va aconseguir el suport dels camperols ni dels ciutadans de les grans urbs, disminuint així les seves possibilitats de triomf.

L'abril de 1967, dos membres del grup gueriller van ser capturats i torturats pel govern per obtenir informació del comando. Les forces armades de Barrientos, amb ajuda de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), després de saber la localització del campament de l'ELN els van obligar a retrocedir i a quedar cada vegada més aïllats dels seus camarades.

Finalment, van ser emboscats a la Fallta del Yuro quan es disposaven a fugir. En aquesta batalla Guevara va ser capturat al costat de diversos homes de l'ELN. El 9 d'octubre de 1967, aquest dilluns fa 50 anys, Barrientos va ordenar l'execució del revolucionari.

L'agent de la CIA, Felix Rodríguez, va ser el responsable de transmetre l'ordre al sergent Mario Teran, l'encarregat de matar el 'Che'. Aquest dia va morir el guerriller, però la seva imatge i ideologia ha quedat immortalitzada en la història mundial.

Un home passa per davant d'un mur amb la imatge del Che a Vallegrande (Santa Cruz, Bolivia) | Foto: Reuters