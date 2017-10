Concentracions de blanc pel diàleg

Milers de persones van congregar-se ahir davant dels ajuntaments de diversos municipis catalans, vestides de blanc i sense banderes, per exigir diàleg en el conflicte català. La manifestació més concorreguda va ser la de Barcelona, ja que va reunir 5.500 participants a la plaça de Sant Jaume, segons la Guàrdia Urbana.

La iniciativa va ser promoguda des de les xarxes socials per la plataforma Parlem?, i és precisament aquesta paraula la que més cartells va ocupar a la plaça de Sant Jaume, en una invitació al diàleg davant la possible declaració unilateral d'independència la setmana que ve, que ja ha causat la marxa de diverses empreses de Catalunya (vegeu la pàgina 22 d'aquest diari).

En aquest context, els concentrats a la plaça de Sant Jaume van voler llançar un missatge de concòrdia i van fer volar un globus blanc entre aplaudiments i proclames, com «el poble català no vol divisió», «sí que es pot» o «volem parlar».

Els manifestants, en un to pacífic i sense exhibir banderes espanyoles, catalanes ni independentistes, van alçar cartells contra la declaració unilateral d'independència o altres que versaven: «Espanya és millor que els seus governants».

També centenars de persones van respondre a la mateixa convocatòria davant de les portes dels ajuntaments de Girona, Lleida i Tarragona, i més d'un miler a l'Hospitalet de Llobregat, tal com va succeir a Madrid o en altres ciutats d'Espanya.

Malgrat que la concentració no va ser organitzada per cap partit polític, a Barcelona sí que s'hi va desplaçar una representació del PSC, encapçalada pel primer secretari del partit, Miquel Iceta.

En declaracions als periodistes, Iceta, que va dir que hi participava més com a «ciutadà» que no pas com a representant polític, va subratllar que «molta gent» va demanar ahir als carrers «diàleg», per la qual cosa va demanar solucionar el conflicte català des de la negociació, tot i que per a això no hi ha d'haver «decisions unilaterals».

Abillat amb una samarreta blanca, Iceta va subratllar que el PSC «no dóna suport formalment» ni a la concentració d'ahir ni a la prevista demà a Barcelona a favor de la unitat d'Espanya, tot i que va deixar via lliure als socialistes per participar en totes dues.

L'alcaldessa de Barcelona i dirigent de Catalunya En Comú, Ada Colau, no va fer declaracions, però va publicar una foto de la plaça de Sant Jaume plena i una altra de la concentració paral·lela davant de l'Ajuntament de Madrid i va escriure: «Milers de persones envien un missatge de pau als seus governants: el més valent, avui, és escoltar i seure a parlar».

Els sobiranistes no van mobilitzar-se ahir mentre continua la incertesa sobre què faran exactament el president català i els grups de JxS i la CUP dimarts que ve al ple del Parlament.

Per la seva part, Ciutadans i el PPC no van participar en les mobilitzacions d'ahir perquè donen suport a la concentració de demà promoguda per Societat Civil Catalana, a la plaça Urquinaona de Barcelona, a favor de la unitat d'Espanya.