VÍDEO: Batalla campal entre grups ultres a la plaça de Catalunya al final de la manifestació

La manifestació del Dia de la Hispanitat celebrada aquest dijous al matí a Barcelona ha acabat amb diversos aldarulls a la terrassa d'un dels bars de la plaça de Catalunya de la capital catalana.



Segons apunten diferents fonts, el motiu de la baralla podria ser futbolistic. Ultres d'extrema dreta del València (Yomus) i de l'Atletic de Madrid (Frente Atlético), s'haurien trobat i enfrontat entre ells.



Diversos usuaris de Twitter han recollit les imatges d'una batalla campal que s'ha produït al final de la marxa i en la qual alguns dels assistents han fet servir les cadires d'una de les terrasses que hi ha a la plaça com armes per llançar.





Asi acaba la manifestación españolista del 12 de octubre en Barcelona: Pelea de ultras y disturbios graves pic.twitter.com/s75tKazQNN — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 12 de octubre de 2017