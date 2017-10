Sànchez diu que la proclamació de la República és 'irrenunciable'

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha lamentat en un missatge enviat aquesta passada nit als socis i simpatitzants que el govern espanyol i els principals partits polítics "no han valorat" l'oferta de diàleg i mediació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i s'hagin "refugiat en la intolerància que els caracteritza".

Sànchez avisa que els pròxims dies seran "determinants" i que tot i que la mà estesa al diàleg és "absoluta i honesta" i "en cap cas amaga cap renúncia a la proclamació de la República". D'altra banda, el president de l'ANC admet que els "nervis i neguits són comprensibles" però demana que no portin "a desconfiar d'aquells que fins ara tan bé ens han representat" i ha assegurat que "no hi ha marxa enrere" en la seva "determinació" de construir un nou Estat.

Segons Sànchez, l'oferta de diàleg va ser "una aposta arriscada però honesta". "Ningú sap del cert si el diàleg arribarà a bon port, però hi ha el convenciment que calia haver-ho intentat", ha assenyalat el president de l'ANC, que afegeix que així ho havien demanat els actors internacionals que intenten establir una mediació entre els executius català i espanyol.

En l'escrit, el president de l'ANC també es refereix a la declaració que dilluns que ve a l'Audiència Nacional pel presumpte delicte de sedició i ha assegurat que tant ell com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, com el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la intendent de la policia catalana, estan sent "utilitzats com a ostatges per part de la Fiscalia i altres instàncies espanyoles".

Per últim, Jordi Sànchez demana als socis i simpatitzants de l'ANC que estiguin atents a possibles mobilitzacions i en la línia del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, tampoc descarta noves aturades de país. En qualsevol cas, Sànchez demana una "resposta no violenta i pacífica davant la més que probable actitud repressiva i violenta de les forces policials". "Ells necessiten un relat violent per justificar les seves decisions i repressió", argumenta.

Aquest dijous a la nit, el Secretariat de l'ANC es va reunir en sessió extraordinària i va acordar demanar que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència, com a conseqüència de la "negativa de l'Estat a qualsevol proposta de diàleg".