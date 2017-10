L'Estat porta la llei catalana de clubs de cànnabis davant el Constitucional

El Consell de Ministres va acordar divendres recórrer davant el Tribunal Constitucional la llei de les associacions de consumidors de cànnabis perquè considera que vulnera competències exclusives de l'Estat i intenta regular i donar empara legal a activitats tipificades com a delicte en el Codi Penal.

Per això, el Govern central demana al Constitucional que suspengui cautelarment l'aplicació d'aquesta norma de Catalunya.

Segons el Govern, aquesta Llei 13/2017, del 6 de juliol, vulnera competències de legislació penal, les bases i coordinació general de la sanitat, així com la legislació sobre productes farmacèutics, la seguretat pública i les relacions internacionals, en afectar convenis internacionals subscrits per Espanya.

Es tracta de la quarta normativa catalana que el Govern recorre les últimes setmanes, ja que el dia 29 de setembre es va acordar interposar recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'Agència de Protecció Social de Catalunya, la llei de protecció del dret a l'habitatge i la llei de voluntats digitals.

A l'acord aprovat ahir, el Consell de Ministres sol·licita al president del Govern la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat perquè considera que Catalunya no té competències per a l'aprovació d'una norma amb aquest contingut.

Per això, la seva aprovació no pot emparar-se ni en el dret d'associació, ni en la protecció dels consumidors, ni en la protecció de la salut, segons l'Executiu, que també indica que la norma ignora totalment les competències exclusives de l'Estat, així com de la normativa internacional i estatal vigent.