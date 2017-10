La jutgessa deixa en llibertat Laplana i desestima la petició de presó amb fiança

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carme Lamela ha deixat en llibertat la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana després de declarar aquest matí per la causa oberta per sedició. La fiscalia, en canvi, ha sol·licitat mesures cautelars per a Laplana i ha demanat a la jutgessa presó eludible amb una fiança de 40.000 euros.

La jutgessa, però, no ha atès la petició de la fiscalia i ha deixat en llibertat la intendent. La intendent era la responsable del dispositiu dels Mossos a la Conselleria d'Economia el passat 20 de setembre quan es van produir els registres ordenats pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.

La jutgessa ha acordat per a Laplana mesures cautelars lleus, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori estatal i l'obligació de comparèixer cada quinze dies.