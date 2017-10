Acompanyants internacionals donen per bo el triomf del chavisme als comicis regionals

Portaveus dels acompanyants internacionals que van seguir les eleccions regionals de diumenge a Veneçuela van validar ahir els resultats oficials oferts pel Consell Nacional Electoral (CNE), que donen a l'oficialisme una victòria aclaparadora i no són reconeguts per l'oposició. «La missió considera que el procés es va fer de manera reeixida i que la voluntat dels ciutadans expressada pacíficament a les urnes s'ha respectat», va afirmar des de les instal·lacions del CNE a Caracas un d'aquests portaveus, el president del Consell d'Experts Electorals de Llatinoamèrica, Nicanor Moscoso.

Segons els resultats oficials, els candidats del chavisme s'han imposat en aquestes eleccions a governadors en 17 dels 23 estats. L'oposició, mentrestant, ha vençut en cinc estats i un està en l'aire per l'estreta diferència entre els candidats. L'aliança de partits opositors Taula de la Unitat Democràtica (MUD) va informar diumenge que no reconeix els resultats per les múltiples irregularitats que ja va denunciar durant la campanya i per la suposada falta de transparència del recompte. La MUD –que, segons les enquestes, havia de sortir victoriosa a la majoria dels estats– va demanar als seus seguidors donar suport al carrer a les accions que convoqui per rebutjar aquesta suposada injustícia. Un altre dels acompa-nyants, Guillermo Reyes, va dir ahir de la denúncia de la MUD que a les taules (al voltant d'un 55% del total) on va ser la missió es va verificar que els resultats oferts per les màquines coincidien amb el nombre de paperetes de les urnes.