La CUP assegura que conversen amb JxSí per proclamar la república «els propers dies»

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha confirmat aquest dimarts a la tarda que hi ha en marxa converses amb JxSí per tal de "trobar el millor moment i la millor formula per fer efectiu proclamar la república, aplicar Transitorietat i comença d'una vegada per totes el procés constituent". Sense entrar-hi més, la diputada dels cupaires s'ha limitat a dir que el calendari passa pels "propers dies". "No donarem detalls ni de la forma ni del dia ni de l'estat de les converses", ha afegit Boya pel fet d'estar en un "context repressiu". Els cupaires, que no veuen "imprescindible" que s'hagi de sotmetre a votació, han advertit també que després de l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, "el diàleg ha perdut tota vigència". "Entenem que el diàleg ha de venir un cop proclamada la república", ha insistit Boya.