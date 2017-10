200.000 persones encenen espelmes a la Diagonal contra l'empresonament dels «Jordis»

200.000 persones , segons la Guàrdia Urbana, mostren des de les vuit del vespre d'aquest dimarts a l'Avinguda Diagonal de Barcelona les espelmes que simbolitzen el rebuig a l'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Jordi Sànchez.

Les dues entitats van convocar la protesta ahir dilluns, tan bon punt va transcendir que la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els dos líders de les entitats socials, així com al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i a la intendent Teresa Laplana per un delicte de sedició, havia decidit que els dos primers ingressessin a presó de manera provisional i sense fiança. Per als dos segons ha decidit que quedin en llibertat però amb mesures cautelars. La concentració d'aquest dimarts preveu ocupar a les vuit del vespre el tram de la Diagonal que va des de la cruïlla amb el Passeig de Gràcia fins a la plaça Francesc Macià.