Diversos ferits per un atac amb un ganivet a Munic

La Policia de Munic ha informat que diverses persones han resultat ferides aquest dissabte per un individu armat amb un ganivet al centre de la ciutat alemanya.



Segons la policia, l'agressor, d'uns 40 anys, va vestit amb uns pantalons gris i una jaqueta de xandall verd, porta una motxilla i un matalàs isotèrmic, i ha fugit en una bicicleta negra.





La policia ha acordonat la zona de l'incident, al voltant de l'estació de Rosenheimer Platz i ha confirmat a través de Twitter que no es tem per la vida de cap de les víctimes.En successius missatges, la policia va trucar a la població a romandre a casa i evitar la zona mentre l'agressor segueixi fugit i ha informat que tots els agents disponibles participen en l'operatiu per donar amb l'home. A través de Twitter els agents han confirmat que cap de les víctimes es troba greu.