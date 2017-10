Granados demana que citin Aguirre, Cifuentes i González com a investigats

L'exsecretari general del PP a Madrid Francisco Granados ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Púnica que citi com a investigats, i no com a testimonis, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i els seus antecessors Ignacio González i Esperanza Aguirre.

Així consta en un escrit de la representació legal de Granados adreçat al jutge Manuel García Castellón, al qual sol·licita que també citi com a investigades (abans imputades) onze persones més.

Respecte a Aguirre, l'escrit de Granados justifica que sigui citada pels informes relacionats amb el finançament de les despeses de campanya de les eleccions autonòmiques a l'Assemblea de Madrid dels anys 2007 i 2011 i de les eleccions generals de l'any 2008.