Sánchez i Cuixart demanen des de la presó mantenir la "serenitat, coratge i saber fer pacífic"

L'acte final de la manifestació per la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ha començat amb la lectura d'un poema de Mario Benedetti que llençava aquesta pregunta retòrica: "de què riu senyor ministre?". Tot seguit s'han llegit uns textos escrits des de la presó dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Estem bé, estem forts, gràcies pel vostre suport", ha assegurat Sànchez que ha demanat: "no afluixeu a favor del diàleg i de la independència". Per la seva banda, Cuixart ha encoratjat a "continuar amb la serenitat, el coratge, i saber fer pacífic" però sense renunciar a la voluntat del poble". "No afluixeu pel diàleg i la independència", ha reblat el president d'Òmnium Cultural.