Ballesteros admet «discrepàncies» al PSC pel 155 i reclama una postura «única» sense descartar consultar a la militància

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reconegut que hi ha "discrepàncies" al si del PSC davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució però ha reclamat fixar una postura "única i uniforme". En declaracions als mitjans abans de la reunió del Consell Executiu, Ballesteros també ha dit que no creu que hi hagi "cap problema" en consultar a la militància sobre aquest assumpte però ha dit que aquesta és una decisió que es prendrà en el transcurs de la reunió que se celebra aquest matí a la seu del partit a Barcelona i "d'acord amb el que digui el primer secretari". En ser preguntat per la decisió de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, d'abandonar l'executiva, Ballesteros ha contestat que creu en els projectes col·lectius "i no individuals" i ha alertat que "en un projecte col·lectiu com el PSC ningú pot anar a la seva".

Ballesteros ha reconegut a les portes de la seu del carrer Nicaragua les discrepàncies al si del partit després que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, anunciés l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSOE. Particularment, ha defensat que el partit ha de mantenir una mateixa postura: "El PSC ha de destil·lar una postura única, uniforme, no vol dir eliminar les discrepàncies però en un projecte col·lectiu com el PSC ningú pot anar a la seva".

En ser preguntats sobre les veus dins del partit que reclamen preguntar a la militància quina ha de ser la postura del PSC, Ballesteros ha recordat que disposen de mecanismes al seu reglament per saber com han d'actuar i ha afirmat que aquesta decisió es prendrà al transcurs de la reunió d'aquest dilluns. "Preguntar a la militància? No hi haurà cap problema segur", ha apuntat.

Sobre la seva opinió concreta, ha dit que aposta per demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions i ha considerat que "està a les seves mans" l'aplicació d'aquest article, que ha asseverat que "no agrada a ningú".

D'altra banda, l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) ha expressat la seva "preocupació" davant la situació que es viu i ha afirmat que encara queden cinc dies per treballar abans que se celebri el ple del Senat que ha d'aprovar l'aplicació del 155. Díaz ha apuntat però que l'"escalada" que es viu va començar amb el ple del 6 i 7 de setembre i que l'autonomia ja va començar a estar intervinguda llavors.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat dels primers en arribar a la seu del partit aquest dilluns, coincidint amb l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. Posteriorment ho han fet altres membres de l'executiva com l'alcaldessa de l'Hospitaler, Núria Marín; la diputada al Congrés Meritxell Batet; l'eurodiputat Javi López, i l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, entre d'altres.